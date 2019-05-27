В Орле «Хендэ» толкнул «Ауди» на пешехода

В аварии в Северном районе пострадали два человека.

В Орле автомобиль «Хендэ» протаранил «Ауди», после чего та сбила женщину-пешехода, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария случилась 27 мая в 9:35 на улице Раздольной. Установлено, что «Хендэ» ехал со стороны гипермаркета «Европа» и поворачивал налево на улицу Бурова. Не уступив дорогу встречной «Ауди», он допустил с ней столкновение.

После этого немецкая иномарка отлетела к пешеходному переходу и сбила 63-летнюю женщину, которая готовилась переходить дорогу. Она, а также 24-летний водитель «Ауди» получили травмы.

ИА «Орелград», фото: «ДТП Орел»