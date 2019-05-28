Орловские налоговики напугали граждан испорченным отпуском

Управление ФНС выступило с грозным предупреждением.

Управление ФНС России по Орловской области выступило с официальным предупреждением, адресованным жителям региона. Его суть сводится к одной фразе: долги по налогам могут испортить отпуск.

«Совсем скоро начнется сезон отпусков, — говорится в сообщении. — УФНС России по Орловской области рекомендует гражданам заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам, чтобы не испортить себе запланированный отдых».

Дело в том, что налоговики по закону имеют право на взыскание задолженности в принудительном порядке. Это подразумевает применение целого ряда мер. Так, на имущество должника и его счет в банке может быть наложен арест. Кроме того, ему могут запретить выезд за границу.

«Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», — напоминают в УФНС. — Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России».

Кроме того, погасить задолженность можно через отделения банков и их терминалы, с помощью электронного сервиса ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» и на портале Госуслуг.

ИА «Орелград»