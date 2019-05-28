Орловские врачи провели уникальную операцию курскому младенцу

Мальчик родился с кровоизлиянием в мозг.

Нейрохирурги НКМЦ им. З.И. Круглой провели сложнейшую операцию 11-дневному ребенку из Курской области, сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

Мальчик родился с кровоизлиянием в мозг и большой гематомой. Орловским врачам пришлось делать костно-пластическую трепанацию с полным удалением гематомы.

Новорожденного пациента привезли из Курска в Орел, потому что в соседней области отсутствует детская нейрохирургия. Врачи, которые лечат взрослых, не смогли бы сделать такую операцию. Поэтому медики обратились к орловским коллегам.

Хирургам во главе с Евгением Старовым удалось спасти ребенка.

«Сложность самой операции заключалась в том, что нужно выйти очень точно на данный патологический очаг и не повредить жизненно важные структуры головного мозга, а также избежать грубого неврологического дефицита в послеоперационном периоде, − рассказал Евгений Старов.

ИА «Орелград»