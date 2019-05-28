В Орле ищут очевидцев двух ДТП с автобусами

Обе аварии случились 24 мая.

Управление ГИБДД по Орловской области разыскивает очевидцев ДТП с участием автобусов, которые произошли 24 мая в региональном центре.

Одна авария случилась на улице Мостовой. В 8:45 водитель автобуса MAN напротив дома №7 врезался в автомобиль Daewoo Magnus.

Второе ДТП произошло напротив театра «Свободное пространство». Водитель автобуса ехал в сторону Красного моста и на перекрестке допустил столкновение с Mazda. После этого иномарка наехала на бордюр.

Очевидцев аварий или водителей, у которых есть запись с видеорегистратора, просят позвонить по телефонам: 77-24-65, 72-90-00.

ИА «Орелград»