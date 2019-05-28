В Орле празднуют День пограничника

Часть ветеранов колонной прошлась по улице Ленина.

Во вторник, 28 мая, орловские пограничники отмечают 101-ю годовщину создания службы. У стелы «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы состоялся митинг.

Пограничников поздравили представители власти: спикер облсовета Леонид Музалевский, его заместитель Валентина Остроушко, депутат Юлия Мальфанова, глава администрации Орла Александр Муромский.

Музалевский подчеркнул, что пограничники ежедневно выполняют задачи особой государственной важности. Он поблагодарил военнослужащих за то, что россияне чувствуют себя под надежной защитой.

«Именно с безопасности на границе начинается безопасность страны, мир и спокойствие наших граждан. Ваша служба считается одной из самых сложных и по характеру задач, и по условиям, в которых приходится их выполнять», — сказал спикер.

Память погибших пограничников почтили минутой молчания, а затем к стеле были возложены цветы. Затем колонна двинулась к памятнику Феликсу Дзержинскому, который находится по соседству.

Между тем другая часть пограничников прошла с флагами по улице Ленина и также поднялась к памятнику Дзержинскому. Как сообщает корреспондент «Орелграда», ветераны достигли его даже раньше, чем те, кто был на официальном митинге.

ИА «Орелград»