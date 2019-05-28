В орловском мясе нашли колиформы

Эксперты забраковали целый ряд проб свинины и говядины.

Подробности исследования сообщили в пресс-службе испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. В течение недели специалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы изучали образцы мяса, поступившего из орловских торговых точек.

Результаты вряд ли обрадуют горожан. Дело в том, что в четырех пробах говядины и десяти пробах свинины была обнаружена так называемая повышенная бактериальная обсемененность. Кроме того, в пяти пробах свинины были выделены бактерии группы кишечной палочки — колиформы.

«Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) – это условно выделяемая по морфологическим и культуральным признакам группа бактерий семейства энтеробактерий, — пояснили в лаборатории. — Она относится к группе так называемых санитарно-показательных микроорганизмов, характеризующих состояние производства».

Специалисты предупреждают, что употребление в пищу продуктов с бактериями группы кишечной палочки может привести к отравлению. Результаты исследований уже направлены в управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия мер. Опасная продукция будет изъята, а торговцев накажут.

ИА «Орелград»