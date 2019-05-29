Бывшему политтехнологу Клычкова дали 2,5 года тюрьмы за экстремизм

Защита Петра Милосердова хочет обжаловать решение суда

Суд в Москве приговорил политтехнолога Петра Милосердова к 2,5 годам колонии за создание экстремистского сообщества и подделке паспорта. Милосердов работал с Клычковым на нескольких избирательных кампаниях в столице.

«Приговором Нагатинского районного суда Москвы Петр Милосердов признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует ТАСС представителей суда.

Защита Милосердова намерена обжаловать приговор. Отметим, что прокуратура просила для политтехнолога три года колонии.

Петра Милосердова задержали в январе 2018 года. До этого он 2,5 года находился в розыске, обвинения ему предъявляли заочно. Политтехнолог помогал Андрею Клычкову избираться в Мосгордуму.

Летом 2018 года из-за поддержки Милосердова лишилась должности одиозная пресс-секретарь Клычкова Наталья Рожкова. По данным депутата облсовета Виталия Рыбакова, соратницу губернатора проверяли ФСБ и МВД на предмет экстремистских высказываний. На своей странице в Facebook она публиковала тексты в защиту Милосердова и создала группу в его поддержку.