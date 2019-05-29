Главный аудитор Орловской области обеднел

Председатель КСП Иван Левин отчитался о доходах.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала данные о доходах и имуществе своих сотрудников. Так, глава этого органа Иван Левин задекларировал доход за 2018 год в размере 1,836 миллиона рублей. Это гораздо меньше, чем годом ранее, когда декларированный доход Ивана Ивановича составил 2,567 миллиона рублей.

Имущественное положение главного аудитора Орловской области не изменилось. В его декларации по-прежнему указан в собственности автомобиль «Ниссан X-TRAIL», квартира площадью 37,3 квадратных метра и доля в квартире площадью 47,4 квадратных метра.

Добавим, что супруга Левина в 2018 году заработала 424 тысячи рублей – примерно на 20 тысяч рублей меньше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»