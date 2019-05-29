Главный аудитор Орловской области обеднел

29.5.2019 | 11:37 Новости, Общество

Председатель КСП Иван Левин отчитался о доходах.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала данные о доходах и имуществе своих сотрудников. Так, глава этого органа Иван Левин задекларировал доход за 2018 год в размере 1,836 миллиона рублей. Это гораздо меньше, чем годом ранее, когда декларированный доход Ивана Ивановича составил 2,567 миллиона рублей.

Имущественное положение главного аудитора Орловской области не изменилось. В его декларации по-прежнему указан в собственности автомобиль «Ниссан X-TRAIL», квартира площадью 37,3 квадратных метра и доля в квартире площадью 47,4 квадратных метра.

Добавим, что супруга Левина в 2018 году заработала 424 тысячи рублей – примерно на 20 тысяч рублей меньше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования