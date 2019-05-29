Очевидцы спасли мужчину из пожара в Покровском районе

Возгорание началось в хозпостройке и перекинулось на дом

Ночью 29 мая случился пожар в хозпостройке в селе Дросково Покровского района. Очевидцы спасли из огня мужчину, сообщили в пресс-службе орловского главка МЧС.

Сигнал о происшествии поступил примерно в 2:00. К приезду пожарных в хозпостройке уже рухнула крыша. Огонь пылал внутри здания и перекинулся на соседний дом. В итоге сарай спасти не удалось, а вот дом от пламени защитили.

«Предварительная причина — аварийный режим работы электропроводки хозяйственной постройки, размер ущерба устанавливается. В тушении пожара участвовало 2 добровольца», — добавили в МЧС.

ИА «Орелград»