Орловцы больше любят окрошку на квасе, чем на кефире

29.5.2019 | 10:07 Новости, Общество

Об этом говорится в исследовании «Яндекса».

В Орловской области квас опередил кефир в рейтинге популярности заправки к окрошке, выяснил «Яндекс».

Компания посчитала упоминания кваса и кефира в запросах про окрошку с начала 2018 года. Как выяснилось, окрошку на квасе любят не только на Орловщине, но и во всех граничащих с ней регионах. Также хлебный напиток заливают в летний суп жители Москвы и Петербурга.

Если верить исследованию, то окрошку на кефире любят только на юге России, в Смоленске, Белгороде, Рязани, Саранске, Тамбове, Калининграде, Мурманске, Коми, ЯНАО, ХМАО и на Дальнем Востоке. Все остальные предпочитают квас.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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