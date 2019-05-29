Орловцы больше любят окрошку на квасе, чем на кефире

Об этом говорится в исследовании «Яндекса».

В Орловской области квас опередил кефир в рейтинге популярности заправки к окрошке, выяснил «Яндекс».

Компания посчитала упоминания кваса и кефира в запросах про окрошку с начала 2018 года. Как выяснилось, окрошку на квасе любят не только на Орловщине, но и во всех граничащих с ней регионах. Также хлебный напиток заливают в летний суп жители Москвы и Петербурга.

Если верить исследованию, то окрошку на кефире любят только на юге России, в Смоленске, Белгороде, Рязани, Саранске, Тамбове, Калининграде, Мурманске, Коми, ЯНАО, ХМАО и на Дальнем Востоке. Все остальные предпочитают квас.

ИА «Орелград»