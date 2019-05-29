Орловская область продолжает стареть

Каждый третий житель нашего региона находится на заслуженном отдыхе.

Орелстат обнародовал сводную статистику о количестве жителей Орловской области, находящихся на пенсии. Из отчета следует, что ежегодно число пенсионеров в нашем регионе растет. Например, в 2018 году оно выросло на 0,2 процента по сравнению с 2017 годом.

В настоящий момент в регионе насчитывается 271,3 тысячи человек, получающих пенсию. Статистики также подсчитали, что из каждой 1000 жителей Орловской области пенсионерами являются 367 человек.

Для сравнения, в 2010 году данный показатель составлял 335 человек на каждую 1000 жителей региона, в 2013-м – 347, в 2016-м — 358. Кстати, прожиточный минимум пенсионера в Орловской области увеличился с 3841 рубля в месяц в 2010 году до 7901 рубля в 2018-м.

ИА «Орелград»