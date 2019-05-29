Орловского депутата погубила декларация о доходах

Он не сдал ее в положенные сроки.
Прокуратура Залегощенского района добилась лишения мандата местного депутата, который не предоставил сведения о доходах в законные сроки, сообщили в прокуратуре Орловской области.
Народный избранник представлял интересы населения в Бортновском сельсовете. Закон предписывал ему до 1 апреля рассказать о доходах и имуществе — своих, супруги и несовершеннолетних детей.
Прокуратура проверила соблюдение нормы, увидела нарушение и обратилась в суд. Он встал на сторону надзорного ведомства.
«Решение суда исполнено, полномочия депутата прекращены», — сказали в прокуратуре.
ИА «Орелград»