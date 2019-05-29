Орловского депутата погубила декларация о доходах

29.5.2019 | 9:54 Новости, Политика

Он не сдал ее в положенные сроки.

Прокуратура Залегощенского района добилась лишения мандата местного депутата, который не предоставил сведения о доходах в законные сроки, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Народный избранник представлял интересы населения в Бортновском сельсовете. Закон предписывал ему до 1 апреля рассказать о доходах и имуществе — своих, супруги и несовершеннолетних детей.

Прокуратура проверила соблюдение нормы, увидела нарушение и обратилась в суд. Он встал на сторону надзорного ведомства.

«Решение суда исполнено, полномочия депутата прекращены», — сказали в прокуратуре.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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