Орловского депутата погубила декларация о доходах

Он не сдал ее в положенные сроки.

Прокуратура Залегощенского района добилась лишения мандата местного депутата, который не предоставил сведения о доходах в законные сроки, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Народный избранник представлял интересы населения в Бортновском сельсовете. Закон предписывал ему до 1 апреля рассказать о доходах и имуществе — своих, супруги и несовершеннолетних детей.

Прокуратура проверила соблюдение нормы, увидела нарушение и обратилась в суд. Он встал на сторону надзорного ведомства.