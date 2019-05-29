СК начал проверку после поездки Перелыгина в Ливенский район

29.5.2019 | 15:01 Новости, Общество

Депутат снял на видео многодетную семью, которая живет в бараке

Следственный комитет по Орловской области начал проверку после публикации видеоролика, подготовленного депутатом облсовета Русланом Перелыгиным.

Народный избранник съездил в Ливенский район и пообщался с семьей, в которой воспитываются пять детей. Они вынуждены жить в аварийном бараке. Поднятую Перелыгиным тему подхватили СМИ, и СК объявил о начале проверки.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. За ходом доследственной проверки установлен личный контроль руководителя следственного управления», — сказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

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