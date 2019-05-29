В Орле осудили интернет-педофила

29.5.2019 | 9:01 Новости, Общество

Житель Орла проведет за решеткой 3 года из-за запретного видео.

Как сообщает прокуратура Орловской области, вступил в законную силу приговор, вынесенный за приобретение, хранение и распространение порнографических материалов. Наказание понес житель города Орла. Он был взят под стражу в зале суда. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мужчину осудили по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних…)

В прокуратуре региона пояснили, что он при помощи персонального компьютера скачивал из интернета файлы, «содержащие видеозаписи порнографического характера с участием несовершеннолетних, в том числе с участием лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста».

Более того, осужденный их не только сохранил, но и разместил в Сети, «не ограничив свободный доступ к директории файлообменного сервера и обеспечив тем самым возможность их просмотра и копирования неограниченному кругу пользователей».

Кстати, суд постановил конфисковать изъятый у интернет-педофила системный блок.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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