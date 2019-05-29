Закладка обошлась орловцу в девять с половиной лет колонии

Амчанин получил срок за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Подробности процесса огласила пресс-служба Орловского облсуда. Житель города Мценска обжаловал в апелляционной инстанции приговор районного суда, согласно которому ближайшие девять с половиной лет он должен провести за решеткой. Областная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для пересмотра вердикта.

Преступление амчанин совершил в 2017 году. Он попал в трудное финансовое положение. Чтобы поправить дела, мужчина решил заняться наркоторговлей. Он нашел «нужных» людей и поступил к ним на службу. Его обязанностью была закладка наркотика в тайниках. То есть наркоделец был курьером.

Мужчине по интернету сообщали места, где заложены оптовые партии зелья. Затем он должен был совершать закладки «товара» в розницу. Например, в декабре 2017 года подсудимый забрал закладку с 15 свертками наркотического средства. Именно тогда он и был задержан.

Кроме того, крупную партию наркотиков позднее обнаружили у него дома. Кстати, наркоделец легко отделался. Дело в том, что санкция статьи, по которой его осудили, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Однако суд учел «активное способствование раскрытию и расследованию преступления», а также наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не было установлено, что позволило суду назначить наказание ниже низшего предела.

ИА «Орелград»