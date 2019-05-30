Ночью в Орле «Ларгус» сбил велосипедистку

Она ехала по пешеходному переходу, не сойдя с велосипеда.

В Орле автомобиль «Лада Ларгус» сбил 48-летнюю велосипедистку. Женщина получила травмы, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 29 мая в 22:45 на перекрестке Наугорского шоссе и улицы Цветаева. Отечественная легковушка ехала со стороны «Горгаза» и сбила велосипедистку, поворачивая направо. Женщина переезжала дорогу по пешеходному переходу, не сойдя с велосипеда.

«В результате велосипедистка получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»