Ночью в Орле «Ларгус» сбил велосипедистку

30.5.2019 | 9:38 Новости, Происшествия

Она ехала по пешеходному переходу, не сойдя с велосипеда.

В Орле автомобиль «Лада Ларгус» сбил 48-летнюю велосипедистку. Женщина получила травмы, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 29 мая в 22:45 на перекрестке Наугорского шоссе и улицы Цветаева. Отечественная легковушка ехала со стороны «Горгаза» и сбила велосипедистку, поворачивая направо. Женщина переезжала дорогу по пешеходному переходу, не сойдя с велосипеда.

«В результате велосипедистка получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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