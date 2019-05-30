Горсовет присвоил имя Ковалева орловской улице

Как и предполагалось, память депутата увековечат в микрорайоне «Зареченский».

Горсовет Орла разрешил назвать улицу в микрорайоне «Зареченский» именем депутата Госдумы от Орловской области, экс-директора ФСБ Николая Ковалева. Об этом сообщили в пресс-службе собрания.

Улица получит название «им. Генерала армии Ковалева». Она будет проходить параллельно Карачевскому шоссе на отрезке между улицами Емлютина и Мостовой.

С инициативой присвоить имя Николая Ковалева одной из улиц к властям Орла обратился Совет ветеранов ФСБ. Комиссия по переименованию улиц дала на решение положительное заключение.

Николай Ковалев скончался в апреле 2019 года после продолжительной болезни. Ему было 69 лет. До работы депутатом Госдумы он возглавлял ФСБ России.

ИА «Орелград»