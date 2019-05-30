Инспекция труда рассказала о нарушениях на «Протоне»

30.5.2019 | 9:19 Новости, Общество

Контролирующее ведомство огласило итоги проверки орловского АО.

Скриншот с Яндекс.Панорам

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, плановая выездная проверка прошла в акционерном обществе «Протон». В результате был выявлен целый ряд нарушений. Генеральному директору общества выдали предписание, а само юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

Как пояснили в инспекции, на момент проверки в АО «не было в наличии ряда инструкций по охране труда и отсутствовал список работ, производимых в ночное время». Кроме того, работодатель не обеспечил учет выдачи работникам средств индивидуальной защиты».

«Комиссией по проведению СОУТ не сформирован перечень вредных и производственных факторов, подлежащих исследованиям и измерениям, — добавили в инспекции. — В организации не разработана программа первичного инструктажа по охране труда».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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