Орловчанке выставили сумасшедшие проценты за крошечный долг

Суд в Глазуновке рассмотрел спор о взыскании задолженности.

Как сообщили в Глазуновском районном суде, ответчицей по делу выступила местная жительница, которая еще в 215 году взяла микрозайм. Договор она заключила с ООО «Микрофинансовая организация Турбо Деньги в дом». Женщина позаимствовала всего лишь 3000 рублей по типовому продукту «До зарплаты».

Почему она не вернула столь ничтожную сумму, в суде не уточнили. Однако за три года долг так и не погасила. Микрофинансовая организация не стала сама взыскивать деньги, а уступила это право ИП по договору цессии. От имени ИП и был подан иск.

В заявлении содержались следующие требования: взыскать с ответчицы сумму займа в размере 3 000 рублей, проценты по договору займа в размере 66723,9 рубля и неустойку в сумме 1811,51 рубля — всего 71535,45 рубля.

Иск был предъявлен исходя из ставки 732 процента годовых. Однако суд пришел к выводу, что в данном конкретном случае проценты подлежат исчислению исходя из средневзвешенной процентной ставки по потребительским кредитам, установленным Банком России на момент заключения договора микрозайма. На август 2015 года она составляла 18,9 процента годовых.

Исходя из этой ставки и был пересчитан размер требований. В результате с должницы в пользу истца взыскано 6882,32 рубля, включая проценты и неустойку. Кстати, сумма процентов была судом снижена до 2070,87 рубля. Кроме того, ответчице придется оплатить судебные издержки.

Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»