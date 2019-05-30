Орловец горько пожалел об ограблении букмекера

Суд Заводского района вынес приговор по делу об ограблении.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, местный житель был признан виновным в совершении ограбления. Он напал на букмекерскую контору, которая специализируется на приеме ставок на спортивные состязания.

Преступление было совершено в одном из орловских офисов федеральной букмекерской конторы. Молодой человек ворвался в помещение кассы и нашел в ящике стола ключ от кассового ящика, в котором находилось более 70 тысяч рублей. Большую часть этой суммы злоумышленник забрал себе.

Девушка-кассир пыталась оказать сопротивление. Однако грабитель схватил ее за шейный платок и потянул за него, причинив ей физическую боль. Затем перепрыгнул через стойку кассовой зоны. Оказался он не очень ловким. Злоумышленник уронил на пол конверт и успел подобрать лишь часть рассыпавшихся денег, после чего убежал.

Подсудимый вину не признал. Он заявил, что у него действительно возник умысел на хищение денег из кассового ящика. Однако девушка-кассир якобы оказала активное сопротивление, «выразившееся в нанесении ему ударов». Поэтому он «решил отказаться от преступных намерений, бросил конверт с деньгами на пол, после чего убежал на улицу».

Суд счел его виновным в грабеже и приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции», — добавили в пресс-службе райсуда.

ИА «Орелград»