Орловские карпы оказались носителями паразитов

В Орловской области у живой рыбы обнаружены возбудители заболеваний.

В Орловской области у живых карпов обнаружили возбудителей гельминтозного и паразитарного заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Исследования были проведены экспертами отдела бактериологии.

Они изучили 5 образцов живой рыбы (карпа) и проверили их на так называемую на паразитарную чистоту. При проведении экспертиз специалисты обнаружили возбудителей дактилогироза и кавиоза карповых.

«Дактилогироз – это остро протекающее инвазионное заболевание рыб, вызываемое моногенетическим сосальщиком из рода Dactylogyrus, поражающее жаберные лепестки рыб, — рассказали специалисты. — Возбудителем кавиоза является цестода Khawia sinensis из отряда гвоздичников, обитающая в кишечнике карпа. Развитие кавий происходит с участием промежуточных хозяев — малощетинковых червей – трубочников».

Эксперты лаборатории успокоили жителей Орловской области. Указанные заболевания опасности для человека не представляют. Однако они «наносят значительный экономический ущерб рыбоводным хозяйствам».

Результаты лабораторных исследований уже направлены ветеринарным специалистам для проведения лечебно-профилактических мероприятий.

ИА «Орелград»