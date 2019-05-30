Под Орлом из-за перегруза электросети едва не сгорел дом

30.5.2019 | 12:01 Новости, Происшествия

Пожарным удалось отбить здание

В Орловском районе из-за аварийной работы электроустановок едва не сгорел жилой дом, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сигнал о происшествии поступил 29 мая в 10:15 из деревни Мостки. Огонь охватил одну из комнат — к моменту приезда спасателей в ней уже полыхали двери, стены и мебель. Пожар угрожал распространиться на другие комнаты, но сотрудники МЧС не допустили этого.

«В результате пожара выгорела одна из комнат, частично повреждены и закопчены соседние помещения. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования