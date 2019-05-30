Под Орлом из-за перегруза электросети едва не сгорел дом

Пожарным удалось отбить здание

В Орловском районе из-за аварийной работы электроустановок едва не сгорел жилой дом, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сигнал о происшествии поступил 29 мая в 10:15 из деревни Мостки. Огонь охватил одну из комнат — к моменту приезда спасателей в ней уже полыхали двери, стены и мебель. Пожар угрожал распространиться на другие комнаты, но сотрудники МЧС не допустили этого.

«В результате пожара выгорела одна из комнат, частично повреждены и закопчены соседние помещения. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»