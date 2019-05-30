В Орле старикам бесплатно помогут при похоронах

30.5.2019 | 13:45 Новости, Общество

Утвержден региональный прейскурант на социальные услуги.

Областные власти утвердили тарифы на услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального обслуживания. Речь идет о прейскуранте, установленным для домов ветеранов. Все они являются бюджетными учреждениями. Однако старикам и инвалидам придется немало платить за свое проживание там.

Перечень включает в себя несколько десятков различных услуг, но бесплатных из них только четыре: содействие в организации ритуальных услуг, социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование, организация помощи в получении образования и квалификации инвалидами в соответствии с их способностями, а также обучение навыкам поведения в быту и общественных местах.

Все остальное оценено в рублях и копейках. Так, предоставление жилья в доме ветеранов будет стоить 98,16 рубля в день, предоставление в пользование мебели – 7,63 рубля, питание – 276,69 рубля, предоставление гигиенических услуг – 13,08 рубля, помощь в приеме пищи – 15,69 рубля в день и так далее.

Отметим, что приказ был издан областным управлением по ценовой политике и тарифам. Он был опубликован на официальном портале Орловской области 29 мая и вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования