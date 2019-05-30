В Орле старикам бесплатно помогут при похоронах

Утвержден региональный прейскурант на социальные услуги.

Областные власти утвердили тарифы на услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального обслуживания. Речь идет о прейскуранте, установленным для домов ветеранов. Все они являются бюджетными учреждениями. Однако старикам и инвалидам придется немало платить за свое проживание там.

Перечень включает в себя несколько десятков различных услуг, но бесплатных из них только четыре: содействие в организации ритуальных услуг, социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование, организация помощи в получении образования и квалификации инвалидами в соответствии с их способностями, а также обучение навыкам поведения в быту и общественных местах.

Все остальное оценено в рублях и копейках. Так, предоставление жилья в доме ветеранов будет стоить 98,16 рубля в день, предоставление в пользование мебели – 7,63 рубля, питание – 276,69 рубля, предоставление гигиенических услуг – 13,08 рубля, помощь в приеме пищи – 15,69 рубля в день и так далее.

Отметим, что приказ был издан областным управлением по ценовой политике и тарифам. Он был опубликован на официальном портале Орловской области 29 мая и вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

ИА «Орелград»