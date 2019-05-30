В Орловской области сократилось производство одежды

Обнародованы сведения о работе региональной промышленности.

Орелстат обнародовал данные об объемах собственного производства промышленных товаров в Орловской области. Анализ статистических сведений был проведен по итогам работы реального сектора экономики за январь-апрель 2019 года. Показатели специалисты сравнили с уровнем прошлого года.

Подсчитано, что по ряду направлений темпы работ снизились. Например, в текущем году в нашем регионе одежды было произведено на общую сумму 721,3 миллиона рублей. Это на 13,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

На 40,1 процента сократилось производство изделий из дерева и соломки, на 9,3 процента снизилось металлургическое производство и на 47,3 процента сократились объемы выполненных работ в сфере полиграфии.

В то же время объем производства бумаги в Орловской области вырос в 2,5 раза, производства лекарственных средств – на 56,2 процента, химических веществ – на 51,9 процента, электрооборудования – на 41,5.

ИА «Орелград»