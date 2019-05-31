ГИБДД назвала самые опасные перекрестки Орла

На первом месте — пересечение Комсомольской и Розы Люксембург.

В Орловской области существует восемь участков дорог, где за год происходит несколько однотипных ДТП. Об этом сообщили в регуправлении ГИБДД.

В число аварийно опасных участков ведомство включило:

регулируемый перекресток ул. 2-я Посадская – ул. Розы Люксембург в Орле (ТЦ «Пассаж»);

регулируемый перекресток ул. Московское шоссе – пер. Межевой («Лента»);

регулируемый перекресток ул. Раздольная – ул. Кузнецова (на подъезде к Metro);

два нерегулируемых пешеходных перехода на Кромском и Московском шоссе;

регулируемые перекрестки на 356 и 372 км автодороги М-2 «Крым»;

регулируемый перекресток на 3 км автодороги Орел-Тамбов.

Руководство УГИБДД по Орловской области обратилось к властям региона с предложениями, которые могут помочь снизить аварийность на этих участках дорог.

ИА «Орелград»