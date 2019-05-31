ГИБДД назвала самые опасные перекрестки Орла

На первом месте — пересечение Комсомольской и Розы Люксембург.
В Орловской области существует восемь участков дорог, где за год происходит несколько однотипных ДТП. Об этом сообщили в регуправлении ГИБДД.
В число аварийно опасных участков ведомство включило:
- регулируемый перекресток ул. 2-я Посадская – ул. Розы Люксембург в Орле (ТЦ «Пассаж»);
- регулируемый перекресток ул. Московское шоссе – пер. Межевой («Лента»);
- регулируемый перекресток ул. Раздольная – ул. Кузнецова (на подъезде к Metro);
- два нерегулируемых пешеходных перехода на Кромском и Московском шоссе;
- регулируемые перекрестки на 356 и 372 км автодороги М-2 «Крым»;
- регулируемый перекресток на 3 км автодороги Орел-Тамбов.
Руководство УГИБДД по Орловской области обратилось к властям региона с предложениями, которые могут помочь снизить аварийность на этих участках дорог.
ИА «Орелград»