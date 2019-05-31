Орловец ловко обокрал спящего мужчину

31.5.2019 | 16:16 Новости, Происшествия

Он стащил телефон, установил приложение и перевел себе деньги.

Житель Орла лишился смартфона и 4,5 тысяч рублей, пока спал на улице. Детали преступления рассказали в областном управлении МВД. Вора удалось задержать — им оказался 33-летний орловец. Ему пришлось исхитриться, чтобы украсть деньги.

Телефон ему достался просто — он подошел к спящему мужчине и забрал аппарат. Но этого ему показалось мало. Орловец обнаружил, что на привязанной к номеру карте есть деньги. Тогда мужчина скачал приложение и перевел себе 4,5 тысячи рублей.

Когда обворованный орловец обратился в полицию, оперативники проверили записи с камер видеонаблюдения и опросили таксистов, которые могли стать свидетелями кражи. Вора удалось найти, его допросили и отпустили под подписку о невыезде.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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