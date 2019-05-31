Орловский чиновник скрыл сведения о числе подчиненных

Глава сельского поселения заплатит небольшой штраф.

Нарушения законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления были выявлены прокуратурой Корсаковского района.

Административным правонарушителем оказался глава администрации Нечаевского сельского поселения. Как пояснили в прокуратуре Орловской области, федеральное законодательство требует, чтобы в Сети размещалась обязательная информация.

В частности, на сайте любой администрации должны быть опубликованы в свободном доступе сведения о численности муниципальных служащих и затратах на их денежное содержание. Однако в данном случае такая информация не размещалась.

Главу поселения признали виновным по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети «Интернет» обязательной информации о деятельности органа местного самоуправления). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. Кстати, чиновник уже его оплатил.

ИА «Орелград»