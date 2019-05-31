Приставы назвали район, где проживает больше всего алиментщиков

31.5.2019 | 14:39 Новости, Общество

Управление ФССП представило «алиментную карту» Орловской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, в регионе составлена «алиментная карта». Она базируется на данных о количестве должников и сумме долгов.

Согласно ей наибольшее количество алиментщиков-мужчин проживает на территории Советского района города Орла. Из общего количества должников здесь 89 процентов составляют представители сильного пола. Большее всего нерадивых матерей зарегистрировано на территории юрисдикции ОСП по Кромскому и Троснянскому районам: 25 процентов должников по алиментам там — женщины.

«Наибольшее количество исполнительных производств по взысканию алиментных платежей находится в Ливенском районе, наименьшее – в Дмитровском, — сообщили в УФССП. – Больше всего должны своим детям горе-родители из Железнодорожного района — 97,8 миллиона рублей. В этом же районе больше всего неработающих должников – 58 процентов».

Самая большая доля работающих алиментщиков – 73 процента — зафиксирована в Хотынецком межрайонном отделе судебных приставов, в юрисдикцию которого попадают Хотынецкий и Знаменский районы.

Максимальную сумму задолженности по алиментным платежам удалось взыскать судебным приставам Мценского района – 4,914 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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