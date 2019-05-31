«Стройэнерго» опять уличили в неуплате налогов

31.5.2019 | 11:46 Новости, Общество

СК возбудил уголовное дело.

Следственный комитет по Орловской области завел уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Стройэнерго», сообщили в ведомстве.

Следствие полагает, что в 2016-2017 годах компания избежала оплаты налогов на сумму более 8 млн рублей.

«В рамках расследования в обязательном порядке следствием будут приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением», — утверждают в СК.

В декабре прошлого года «Стройэнерго» поймали на неуплате 16 млн рублей налогов. По данным следствия, с 2013 по 2016 годы фирма уклонялась от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль, представляя в налоговую ложные сведения.

ИА «Орелград»

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