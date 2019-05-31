В День защиты детей Клычков отправил их по врачам

31.5.2019 | 13:56 Новости, Общество

Позитивные эмоции.

Губернатор Андрей Клычков предложил юным орловцам в День защиты детей пройти обследование у врачей.

В соцсетях глава региона написал, что 1 июня поликлиники Орла будут работать в режиме буднего дня. Детей ждут на прием педиатры, врачи-специалисты и диагносты.

Более того, у подножия Александровского моста развернется мобильный диагностический центр. Там будут работать педиатр, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, ортопед, хирург и другие медики.

Клычков пожелал детям интересно и весело провести лето, встретить новых друзей и хорошо отдохнуть перед новым учебным годом.

Отметим, что 1 июня в Орле пройдет множество праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей. В Детском парке состоится традиционная акция МЧС «Пожарные и спасатели – детям!». Там же пройдут концерт, мастер-класс и игровая программа.

Детский день также будут отмечать в Городском парке культуры и отдыха и на площади перед КДЦ «Металлург».

ИА «Орелград»

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