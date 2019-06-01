Из Орловской области выгнали семью

Граждане Узбекистана не смогли прижиться в нашем регионе.

Как сообщает Хотынецкий районный суд, сразу три дела об административных правонарушениях было рассмотрено на днях. Они были возбуждены в отношении трех человек – семьи Безбородовых, — которые являются гражданами Узбекистана.

В суде пояснили, что семья из трех человек нарушила нормы Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В нашей стране они остались по истечении срока действия визы.

«Граждане Узбекистана признали свою вину, не возражали против выдворения в связи с отсутствием работы, денежных средств, дом умершей матери не пригоден для жилья», — сообщили в суде.

Все они были признаны виновными и наказаны штрафами с выдворением за пределы Российской Федерации.

ИА «Орелград»