Названы причины, по которым Орловщину могут перевести на особое положение

1.6.2019 | 14:19 Новости, Общество

Власти определились с правилами установления противопожарного режима.

Правительство Орловской области утвердило положение об установлении на территории региона особого противопожарного режима. По сути, это новые правила, которым обязаны следовать чиновники. Но касаются они всех жителей региона.

Согласно документу особый противопожарный режим устанавливается и отменяется на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В документе приведен длинный список оснований для принятия такого решения. Так, особый противопожарный режим может быть введен в случае крушения и аварии на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся жидкости или горючие газы, порыва магистрального нефте- или газопровода, аварии на складе нефтепродуктов с разливом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме не менее 20 тонн, а также аварийного отключения коммунальной системы жизнеобеспечения в жилых кварталах на двое и более суток.

Кроме того, на особое положение регион будут переводить при максимальной температуре воздуха от 30 градусов по Цельсию и выше в течение одной недели и более, при возникновении крупных лесных пожаров на площади 25 гектаров и более, при повышении класса пожарной опасности в лесах (до IV – V класса).

Особый противопожарный режим может быть установлен на всей территории Орловской области или ее части в пределах границ двух и более муниципальных образований.

ИА «Орелград»

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