Орлу 22 июня достанется «Горсть Памяти»

Мэрия распорядилась о проведении патриотической акции.

Администрация города Орла издала постановление о проведении церемонии возложения цветов и Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти». Она пройдет 22 июня, в День памяти и скорби.

Начало церемонии намечено на 12 часов. Акция состоится в сквере Танкистов. На нее пригласят представителей трудовых коллективов, ветеранов Великой Отечественной войны, просто жителей города, членов общественных организаций и, почетных граждан.

По традиции, в церемонии примут участие воспитанники «Детско-юношеского центра Десантник». Они будут нести караул на посту №1. Кроме того, запланировано «изготовление и доставка пригласительных руководителям области и города».

Тем же постановлением мэрия запретила стоянку транспортных средств 22 июня с 6.00 до 13.00 по улице Пушкина от улицы Фомина до улицы 4-й Курской и движение транспорта там же с 11.30 до 13.00.

МКУ «УКХ г. Орла» поручено установить временные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств, с табличками «Работает эвакуатор».

ИА «Орелград»