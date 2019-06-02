Эксперты не смогли определить, из чего приготовлены орловские манты

2.6.2019 | 10:25 Новости, Общество

Полцентнера сомнительной продукции изъято в магазинах Орла.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проверили сеть магазинов, расположенных в Орле и торгующих мясной продукцией. По итогам проверки с реализации было снято полцентнера сомнительной продукции.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, были установлены факты продажи мясных и мясосодержащих полуфабрикатов без деклараций о соответствии. Это является нарушением Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

В частности, документов о происхождении товара не нашлось на куриное филе, свиное рагу, куриный фарш, котлеты, манты и другие товары. В отношении производителя и поставщика был составлен протокол об административном правонарушении. Его рассмотрел арбитражный суд Орловской области.

Вина юридического лица была установлена, компания оштрафована на 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2019 год

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