Орлу доверили подготовку фигуристов и хоккеистов для страны

По решению чиновников ледовая арена сменит профиль.

Правительство Орловской области издало распоряжение о переименовании «Спортивно-оздоровительного центра «Ледовая арена». Он превращен в областное автономное учреждение Орловской области «Спортивная школа «Ледовое поколение».

Как следует из текста распоряжения, переименование произведено в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации».

Отныне основной целью деятельности «вновь созданного» учреждения является подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации «путем осуществления подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и этапе совершенствования спортивного мастерства».

ИА «Орелград»