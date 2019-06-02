Убыток орловских предприятий приблизился к 2 млрд рублей

Орловские статистики оценили работу сектора реальной экономики.

В январе-марте 2019 года 107 организаций Орловской области сработали с общим убытком в размере 1,97 миллиарда рублей. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Отмечается, что речь идет о действующих ценах, поскольку при сравнении с показателями предыдущих лет используются цены сопоставимые с учетом инфляции.

Впрочем, по сравнению с прошлым годом ситуация в регионе складывается более позитивно. По подсчетам Орелстата, за тот же период времени 167 орловских организаций получили прибыль в размере 4,14 миллиарда рублей.

Таким образом, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в регионе в действующих ценах составил 2,17 миллиарда рублей. Данный показатель в сопоставимых ценах в 3.1 раза превышает уровень 2018 года.

Отметим, что в статистическом наблюдении на учтены предприятия малого бизнеса и организации, средняя численность работников которых не превышает 15 человек. Кроме того, в данную статистику не попали банки, страховые компании и государственные и муниципальные учреждения.

ИА «Орелград»