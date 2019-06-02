В клумбе под Орлом нашли сосуд с запрещенным веществом

«Зелье» в цветах спрятала местная жительница.

Ливенский районный суд обратил к исполнению обвинительный приговор, вынесенный в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в незаконном приобретении и сбыте наркотического средства. Девушка получила 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Действовала она с подельником, назвать имя которого отказалась. Установлено, что в сентябре 2018 года криминальный дуэт приобрел в Липецке наркотическое средство массой 0,54 гр.

«Зелье» парочка привезла в Ливны для продажи и спрятала в тайнике — в клумбе на улице Дзержинского. Затем осужденная нашла покупателя и сообщила ему место закладки. Наркотик был упакован в полимерный сосуд. Полицейские взяли с поличным покупателя, когда тот откопал сосуд.

ИА «Орелград»