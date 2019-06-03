Областные власти отказались от приватизации «Медтехники»

Чиновники объяснили, почему госпредприятие не изменило статус.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области объяснил, почему ГУП «Медтехника» нее будет приватизировано. Напомним, что годом ранее это госпредприятие было включено в прогнозный план приватизации.

Планировалось изменить его правовой статус. Согласно плану, «Медтехника» должна была быть преобразована из ГУП в общество с ограниченной ответственностью. Чиновники объяснили тогда идею изменениями в федеральном законодательстве.

Дело в том, что были внесены поправки в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд».

По мнению областного правительства, применение новых норм ГУПом «привело бы к уменьшению конкурентоспособности предприятия на рынке товаров и услуг в связи с потерей гибкости и недостатком временного периода для участия в аукционах в качестве заказчика и поставщика».

Распоряжение о приватизации «Медтехники» областное правительство издало в марте 2018 года. Но исполнить его просто не успели. В июне 2018 года были внесены новые поправки в федеральное законодательство о закупках. Они вновь «развязали руки» ГУПам, и необходимость преобразования отпала.

В октябре 2018 года правительство Орловской области отменило собственное же распоряжение о приватизации «Медтехники».

ИА «Орелград»