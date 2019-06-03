Орловские барабанщицы попали в Книгу рекордов Гиннесса

Ансамбль «Триумф» стал участником установления мирового рекорда.

Мировой рекорд был установлен в Санкт-Петербурге в ходе празднования Дня города. Чтобы его зафиксировать, из Великобритании приехал представитель Книги рекордов Гиннесса Правин Гель.

Арбитр зафиксировал достижение — 1288 человек сыграли самое продолжительное крещендо, которое длилось 11 минут. Участниками установления мирового рекорда стали и орловские барабанщицы из ансамбля «Триумф», созданного при опорном вузе.

«Право участвовать в параде было дано далеко не всем российским коллективам, однако орловские барабанщицы получили и стойко приняли вызов-приглашение, — рассказали в Орловском госуниверситете имени Тургенева. — В прошлом году коллектив также участвовал в параде на Дне города Санкт-Петербурга. Тогда был поставлен рекорд, который занесли в книгу рекордов России — одновременно играли 806 человек».

«Фишка» нашего коллектива — это когда все выстраиваются в одну линию и синхронно играют, используя не только свой барабан, но и стоящих рядом, ускоряя или замедляя темпоритм, — говорит руководитель ансамбля барабанщиц «Триумф» Инна Орлова. — Эмоции зашкаливают! Питер всегда прекрасен, а идти по Невскому в день города и играть вместе с барабанщиками со всей страны — невероятно круто! Наши девчонки не музыканты, но смогли выучить и очень достойно сыграть, получив комплимент от профессионалов, например, дирижера военного оркестра. Кроме того, наши девчонки одни из немногих, кто сыграл все партии предложенного TUTTI!»

ИА «Орелград»