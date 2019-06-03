Орловские чиновники «проели» 143 миллиона за 3 месяца

3.6.2019 | 9:45 Новости, Политика, Экономика

Содержание орловских чиновников обходится почти в 50 миллионов рублей в месяц.

На 1 апреля 2019 года численность государственных гражданских служащих Орловской области составляет 1 171 человек. Такие данные приведены в отчете регионального правительства об исполнении бюджета за первый квартал 2019 года.

Согласно документу фактические затраты на денежное содержание государственных гражданских служащих за первые три месяца текущего года составили 143,413 миллиона рублей.

Численность работников государственных учреждений Орловской области на 1 апреля составила 30 005 человек. Фактические затраты на их денежное содержание немногим превысили 2,39 миллиарда рублей.

Добавим, что по состоянию на 1 апреля 2019 года объем государственного долга Орловской области составил 17,928 миллиарда рублей. В его структуре 41,4 процента составляет задолженность по бюджетным кредитам, остальное — рыночные обязательства.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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