Под Орлом установят знак в память о Долгорукове

Памятный знак будет установлен генерал-губернатору Москвы.

В скором времени под Новосилем планируется установить поклонный крест и памятный знак в память о выдающемся военачальнике и государственном деятеле — генерал-губернаторе Москвы Петре Долгорукове. Об этом сообщает Орловская митрополия РПЦ.

Известие было озвучено после панихиды, которая на днях прошла под Новосилем в Свято Духовом монастыре. Мероприятие было приурочено к 275-летию со дня рождения князя Петра Долгорукова.

«Долгоруков (1744-1815 гг.), генерал от инфантерии, калужский и московский губернатор, начальник Тульского оружейного завода, участвовал в состоявшейся 250-лет тому назад первой Архипелагской экспедиции графа Орлова-Чесменского, командовал Спартанским легионом в борьбе за независимость Греции, и стал одним из первых кавалеров ордена святого Георгия Победоносца», — напоминает митрополия.

Вместе супругой Анастасией Симоновной Долгоруков был погребен на территории разрушенного монастырского кладбища. Надгробие Анастасии Симоновны находится у стены Свято-Духовой обители.

ИА «Орелград»