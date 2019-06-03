Сегодня в Орловской области отключили аналоговое телевидение

3.6.2019 | 9:31 Новости, Общество

На цифровое вещание перешли 36 регионов России

В Орловской области 3 июня отключили аналоговое телевещание. Регион попал в третью волну перехода на «цифру» вместе с еще 35 областями, краями и республиками.

Для перехода на цифровое телевидение орловцам нужно было приобрести телевизор с поддержкой стандарта вещания DVB-T2. Если устройство не поддерживает стандарт, то к нему нужна приставка с DVB-T2. По данным РТРС, 93% моделей телевизоров на рынке имеют возможность подключения к цифровому ТВ.

Те, кто не подготовился к переходу, в течение недели будут видеть на экранах телевизоров информационный ролик. В нем расскажут, как и где купить необходимое оборудование, подключить и настроить его.

С сегодняшнего дня на «цифру» переходят 62 млн россиян. Это крупнейший этап отключения «аналога» в Европе, сообщал ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Цифровые телеканалы поделены на два мультиплекса. В первый входят Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Во второй — «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

ИА «Орелград»

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