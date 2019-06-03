Умер заключенный орловской колонии, где пышно праздновали Пасху

Следственный комитет начал проверку.

В ливенской больнице скончался 48-летний заключенный исправительной колонии №2 (ИК-2) УФСИН по Орловской области. Об этом заявили в регуправлении Следственного комитета.

«По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, мужчину привезли в больницу из колонии 28 мая. У него диагностировали заболевание желудочно-кишечного тракта. Спустя два дня он умер в реанимации.

По данным «Орловских новостей», погибшего зовут Сергей Домаев. Его родственники заявили, что администрация колонии не оповестила их о смерти заключенного: «Узнали от третьих лиц, что он умер 4 дня назад». Позже смерть Домаева подтвердили в ЦРБ.

В конце мая в Сеть попало видео, снятое 28 апреля во дворе ливенской колонии. Заключенные возле накрытых столов празднуют Пасху. Один из них говорит, что банкет проспонсировал вор в законе Арсен Ереванский (Арсен Мкртчян).

Сотрудников колонии на видео не видно. Разрешивший праздновать арестант крикнул: «Жизнь ворам!».

Замглавы ФСИН Валерий Максименко объявил, что начальника ИК-2 и его заместителя уволят, а глава орловского управления Владимир Волосевич будет наказан.

11 апреля ливенскую колонию посещал уполномоченный по правам человека Александр Лабейкин. Судя по релизу на сайте омбудсмена, никаких нарушений он не обнаружил.

ИА «Орелград»