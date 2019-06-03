Умер заключенный орловской колонии, где пышно праздновали Пасху

Следственный комитет начал проверку.
В ливенской больнице скончался 48-летний заключенный исправительной колонии №2 (ИК-2) УФСИН по Орловской области. Об этом заявили в регуправлении Следственного комитета.
«По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, мужчину привезли в больницу из колонии 28 мая. У него диагностировали заболевание желудочно-кишечного тракта. Спустя два дня он умер в реанимации.
По данным «Орловских новостей», погибшего зовут Сергей Домаев. Его родственники заявили, что администрация колонии не оповестила их о смерти заключенного: «Узнали от третьих лиц, что он умер 4 дня назад». Позже смерть Домаева подтвердили в ЦРБ.
- В конце мая в Сеть попало видео, снятое 28 апреля во дворе ливенской колонии. Заключенные возле накрытых столов празднуют Пасху. Один из них говорит, что банкет проспонсировал вор в законе Арсен Ереванский (Арсен Мкртчян).
- Сотрудников колонии на видео не видно. Разрешивший праздновать арестант крикнул: «Жизнь ворам!».
- Замглавы ФСИН Валерий Максименко объявил, что начальника ИК-2 и его заместителя уволят, а глава орловского управления Владимир Волосевич будет наказан.
- 11 апреля ливенскую колонию посещал уполномоченный по правам человека Александр Лабейкин. Судя по релизу на сайте омбудсмена, никаких нарушений он не обнаружил.
ИА «Орелград»