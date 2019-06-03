В ДТП на «тамбовке» погиб водитель ВАЗа

3.6.2019 | 9:53 Новости, Происшествия

Он умер по дороге в больницу

В Орловской области водитель ВАЗ-2112 погиб в столкновении с УАЗом, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 2 июня в 20:57 на трассе «Орел-Тамбов». Установлено, что водитель УАЗа на 53-м километре выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «двенадцатой».

Водителя ВАЗа забрал автомобиль скорой помощи, но до больницы его довезти не успели. 39-летний мужчина скончался.

Травмы также получила 35-летняя пассажирка УАЗа, ей не потребовалась госпитализация.

ИА «Орелград»

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