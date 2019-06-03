В Орле суд закрыл замолчавший «рупор власти»

Регистрация журнала «Новь» признана недействительной.

Как сообщает Железнодорожный районный суд города Орла, гражданское дело было рассмотрено по иску управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области.

Роскомнадзор потребовал о признании недействительной регистрации СМИ. Специалисты управления провели мониторинг периодических средств массовой информации Орловской области и установили, что некий журнал «Новь» давно не издается.

Проверка показала, что учредителем этого издания, появившегося в 1991 году, являются исполнительный комитет и управление печати и массовой информации исполкома Орловского областного совета народных депутатов.

Роскомнадзор просил признать недействительным свидетельство о регистрации указанного журнала. Исковые требования были удовлетворены. «В ходе производства по делу было установлено и не опровергнуто административным ответчиком, что периодическое печатное издание журнал «Новь» не выходит в свет более одного года», — пояснили в суде.

Факт невыхода журнала в свет на протяжении более года подтвердило и Информационное телеграфное агентство России. Таким образом, регистрация журнала «Новь» от 2 апреля 1991 года признана недействительной.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»