ФСИН объяснила смерть орловского заключенного хроническим заболеванием

Мужчина давно болел, утверждают в ведомстве.

Скончавшийся 30 мая в Ливенской ЦРБ заключенный исправительной колонии №2 (ИК-2) долгое время страдал хроническим заболеванием, утверждают в пресс-службе УФСИН по Орловской области.

«Осужденный длительное время страдал хроническим заболеванием, во время отбывания наказания постоянно находился под наблюдением медицинских работников учреждения, получал все необходимое лечение. В мае текущего года был госпитализирован в гражданское лечебное учреждение. Смерть наступила в результате серьезного хронического заболевания и была констатирована врачом больницы», — сказали в ведомстве.

Проверка продолжается, ее результаты направят в следственные органы. Напомним, СК уже проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины.

По данным СМИ, погибшего зовут Сергей Домаев. Его родственники заявили, что администрация колонии не оповестила их о смерти заключенного: «Узнали от третьих лиц, что он умер 4 дня назад». Позже смерть Домаева подтвердили в ЦРБ.

В конце мая в Сеть попало видео, снятое 28 апреля во дворе ливенской колонии. Заключенные возле накрытых столов празднуют Пасху. Один из них говорит, что банкет проспонсировал вор в законе Арсен Ереванский (Арсен Мкртчян).

Сотрудников колонии на видео не видно. Разрешивший праздновать арестант крикнул: «Жизнь ворам!».

Замглавы ФСИН Валерий Максименко объявил, что начальника ИК-2 и его заместителя уволят, а глава орловского управления Владимир Волосевич будет наказан.

11 апреля ливенскую колонию посещал уполномоченный по правам человека Александр Лабейкин. Судя по релизу на сайте омбудсмена, никаких нарушений он не обнаружил.

ИА «Орелград»