ФСИН объяснила смерть орловского заключенного хроническим заболеванием

4.6.2019 | 9:09 Новости, Общество

Мужчина давно болел, утверждают в ведомстве.

Скончавшийся 30 мая в Ливенской ЦРБ заключенный исправительной колонии №2 (ИК-2) долгое время страдал хроническим заболеванием, утверждают в пресс-службе УФСИН по Орловской области.

«Осужденный длительное время страдал хроническим заболеванием, во время отбывания наказания постоянно находился под наблюдением медицинских работников учреждения, получал все необходимое лечение. В мае текущего года был госпитализирован в гражданское лечебное учреждение. Смерть наступила в результате серьезного хронического заболевания и была констатирована врачом больницы», — сказали в ведомстве.

Проверка продолжается, ее результаты направят в следственные органы. Напомним, СК уже проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины.

По данным СМИ, погибшего зовут Сергей Домаев. Его родственники заявили, что администрация колонии не оповестила их о смерти заключенного: «Узнали от третьих лиц, что он умер 4 дня назад». Позже смерть Домаева подтвердили в ЦРБ.

  • В конце мая в Сеть попало видео, снятое 28 апреля во дворе ливенской колонии. Заключенные возле накрытых столов празднуют Пасху. Один из них говорит, что банкет проспонсировал вор в законе Арсен Ереванский (Арсен Мкртчян).
  • Сотрудников колонии на видео не видно. Разрешивший праздновать арестант крикнул: «Жизнь ворам!».
  • Замглавы ФСИН Валерий Максименко объявил, что начальника ИК-2 и его заместителя уволят, а глава орловского управления Владимир Волосевич будет наказан.
  • 11 апреля ливенскую колонию посещал уполномоченный по правам человека Александр Лабейкин. Судя по релизу на сайте омбудсмена, никаких нарушений он не обнаружил.

ИА «Орелград»

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