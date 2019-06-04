Гендиректор «Ринг-Агро» скрыл 3 млн рублей

4.6.2019 | 9:23 Новости, Экономика

Деньги должны были пойти на уплату налогов

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело против генерального директора ООО «Ринг-Агро» (занимается продажей сельхозтехники). Его подозревают в сокрытии денежных средств компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

По данным следствия, в 2018 году ООО «Ринг-Агро» должно было заплатить более 4 млн рублей налогов. На счетах компании было 3 млн, но глава предприятия намеренно скрыл их.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сказали в СК.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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