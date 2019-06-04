Гендиректор «Ринг-Агро» скрыл 3 млн рублей

Деньги должны были пойти на уплату налогов

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело против генерального директора ООО «Ринг-Агро» (занимается продажей сельхозтехники). Его подозревают в сокрытии денежных средств компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

По данным следствия, в 2018 году ООО «Ринг-Агро» должно было заплатить более 4 млн рублей налогов. На счетах компании было 3 млн, но глава предприятия намеренно скрыл их.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сказали в СК.

ИА «Орелград»