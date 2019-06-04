Орловец продал машину 84-летней матери, чтобы уйти от долга

Орловский областной суд рассмотрел спор о купле-продаже.

Непростое дело рассмотрел Орловский областной суд. Он признал сделку договора купли-продажи автомобиля, заключенного между сыном и матерью, мнимой. Сын попросту пытался уйти от долга. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.

Исток этой истории пришлось искать в 2014 году. В сентябре в Орле произошло ДТП. Истец по данному делу был признан потерпевшим – он получил серьезные травмы. Упомянутый сын был признан виновником аварии.

Именно тогда потерпевший обратился в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей и подал ходатайство о принятии мер обеспечения иска.

Он просил наложить арест на автобус ПАЗ и автомобиль УАЗ «Патриот», которые принадлежали виновнику аварии. Определение о наложении ареста на имущество было вынесено, но буквально на следующий день сын продал матери и автобус, и автомобиль.

Потерпевший потребовал признать сделки мнимыми. Районный суд в удовлетворении исковых требований ему отказал, поскольку не нашел ничего подозрительного в сделках купли-продажи. Однако областная коллегия по гражданским делам тщательнее изучила обстоятельства.

Вопрос по ПАЗу был закрыт – дело в том, что этого автобуса уже нет. Он утилизирован, поэтому предмет договора утрачен. С автомобилем же вышла другая история. Во-первых, суд установил, что мать ответчика 1935 года рождения не имеет водительских прав. Во-вторых, машиной она владеет только на бумаге. Оказалось, что сын по-прежнему пользуется автомобилем.

Изучив обстоятельства, облсуд пришел к выводу, что спорный договор купли-продажи автомобиля УАЗ «Патриот», заключенный в 2014 году между матерью и сыном, является мнимой сделкой. То есть она была совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

Родственники заключили ее для того, чтобы нее платить потерпевшему отсуженную им компенсацию морального вреда. Судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции и признала недействительным договор купли-продажи автомобиля УАЗ «Патриот», возвратив стороны в первоначальное положение.

ИА «Орелград»