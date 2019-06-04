Под Орлом обезвредили «сладкую» шайку

Трое жителей Покровского поплатились за кражу меда.

Как сообщает Покровский районный суд, трое подсудимых – двое мужчин и одна женщина, — были признаны виновными в совершении кражи чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину.

Летом 2018 года они проникли в чужой дом. Троица хотела что-нибудь украсть, чтобы потом приобрести спиртное. Выбор пал на мед, который хозяин дома хранил в алюминиевых флягах емкостью 38 литров каждая.

Всего они похитили 150 кг меда. Кстати, суд оценил стоимость похищенного по 100 рублей за 1 кг. Таким образом, причиненный потерпевшему ущерб составил ровно 15 тысяч рублей. Мед воришки расфасовали в принесенные стеклянные банки, после чего распродали его жителям деревни.

Преступная троица в содеянном раскаялась и выразила намерение возместить ущерб. Лидеру шайки, который ранее уже был судим, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

Его подельник получил полтора года исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка в доход государства. Единственная женщина в этой шайке получила 380 часов обязательных работ.

Кстати, лидер преступной троицы обжаловал приговор. Дело направлено на рассмотрение в апелляционную коллегию Орловского областного суда.

ИА «Орелград»