Под Орлом рецидивист расправился с жертвой тремя ударами в спину

Ранее судимый гражданин получил еще 12 лет колонии.

Кровавое преступление произошло в Орловском районе. Его совершил ранее судимый житель поселка Стрелецкий. Как сообщили в прокуратуре Орловской области, он расправился с жертвой при помощи ножа. Рецидивист ударил оппонента три раза в спину.

От полученных ран потерпевший скончался. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Преступление убийца совершил в состоянии алкогольного опьянения. Это было расценено как отягчающее вину обстоятельство.

Суд назначил рецидивисту наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор был оглашен районным судом и еще может быть обжалован в областной суд.

«Также судом удовлетворено ходатайство прокурора района о вынесении частного определения в адрес начальника УМВД России по Орловской области в связи с упущениями в профилактической работе полиции с ранее судимыми гражданами», — добавили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»