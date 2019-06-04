Под Орлом рецидивист расправился с жертвой тремя ударами в спину

4.6.2019 | 10:54 Новости, Происшествия

Ранее судимый гражданин получил еще 12 лет колонии.

Кровавое преступление произошло в Орловском районе. Его совершил ранее судимый житель поселка Стрелецкий. Как сообщили в прокуратуре Орловской области, он расправился с жертвой при помощи ножа. Рецидивист ударил оппонента три раза в спину.

От полученных ран потерпевший скончался. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Преступление убийца совершил в состоянии алкогольного опьянения. Это было расценено как отягчающее вину обстоятельство.

Суд назначил рецидивисту наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор был оглашен районным судом и еще может быть обжалован в областной суд.

«Также судом удовлетворено ходатайство прокурора района о вынесении частного определения в адрес начальника УМВД России по Орловской области в связи с упущениями в профилактической работе полиции с ранее судимыми гражданами», — добавили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»

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